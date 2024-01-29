Индекс промпроизводства Иркутской области снизился на 7,3 п.п. в декабре

Индекс цен в промышленном производстве Иркутской области за декабрь 2023 года к предыдущему месяцу составил 92,7%. Данные приводит Икрутскстат.

Наиболее подешевела продукция добывающих предприятий, реализуемая на внутреннем рынке, – на 13,9%. В тоже время заметно выросли цены по добыче соли – на 7,9%.

В металлургическом производстве цены снизились на 5,1%, в химическом – на 4%.

Индекс цен в производстве пищевых продуктов составил 102,1%. Значительно повысились цены на предприятиях по переработке и консервированию фруктов и овощей – на 38,9%, по производству пива – на 13,9%. Многие виды пищевой продукции реализовались по прежним ценам. В производстве, передаче и распределении электроэнергии наблюдался рост цен на 17,4%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены остались на уровне предыдущего месяца.