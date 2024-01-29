Домклик запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

Новый сервис помогает безопасно и выгодно сдать жильё в аренду.

Собственникам жилья теперь доступен сервис «Домклик Аренда», чтобы сдать жильё быстро, выгодно и без лишних хлопот. Домклик возьмёт на себя всю работу с объявлением и приведёт проверенных жильцов.

В услугу «Домклик Аренда» входит:

создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках;

приём звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы;

проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя;

управление календарём показов: согласование удобного времени и переносов;

полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков;

личный кабинет, в котором собственник может онлайн решать ключевые вопросы: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заказывает консультацию с менеджером Домклик. На консультации собственник рассказывает о своём жилье, а специалист — о сервисе и выгодном размере арендной платы. Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца (1500 рублей), подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. Домклик размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата.

«Мы рады объявить о долгожданном запуске нового удобного сервиса ″Домклик Аренда″. Проектируя эту услугу, мы придерживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать своё жильё в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен только физлицам, которые хотят сдать жильё в аренду самостоятельно. Но скоро мы адаптируем его и для агентов по аренде жилья. Наша цель — предложить всем участникам рынка аренды сервисы с дружелюбным интерфейсом и актуальным функционалом», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.