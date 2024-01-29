Более 200 ИТ-специалистов получили льготную ипотеку в Иркутской области

Льготная ИТ-ипотека со ставкой до 5% годовых была запущена в мае 2022 года по инициативе президента Владимира Путина. С этого времени в Иркутской области ее получили более 200 ИТ-специалистов. Общий объем кредитов составил около 1 млрд рублей. Средневзвешенная ставка – 4,42%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Иркутская область славится ИТ-специалистами, которых выпускают вузы региона, и нам важно, чтобы эти выпускники жили и работали в Приангарье. Совместно с министерством образования Иркутской области мы ведем работу по популяризации ИТ-специальностей, рассказываем, где можно получить такое образование и насколько востребованы программисты и другие представители ИТ-сферы в нашем регионе, – отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Напомним, что ипотечный кредит по льготной ставке не более 5% годовых с первоначальным взносом 20% может получить гражданин РФ при соблюдении следующих условий: возраст от 21 года до 50 лет; размер среднемесячного заработка – от 70 тыс. рублей; работа в аккредитованной ИТ-компании. Оператором программы является АО «ДОМ.РФ». Приобретать можно квартиры в строящихся домах и готовые. Также средства можно направить на возведение частного дома.