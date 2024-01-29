40% россиян считают, что выпускникам вузов трудно найти работу

Успешная учеба и получение новых знаний – по-прежнему наиболее приоритетная задача студентов вузов в представлениях наших сограждан (58%). Россияне также считают, что в процессе получения высшего образования важно научиться самостоятельной жизни, общению со сверстниками и налаживанию контактов с потенциальными работодателями, в сравнении с прошлыми замерами сегодня эти ответы звучат примерно с одинаковой частотой (30%, 27% и 26% соответственно). Такие данные приводит ВЦИОМ.

По мнению еще 18%, самое важное для студенческой молодежи – быть активной и принимать участие в студенческих мероприятиях. Сторонников житейской мудрости «бери от жизни все» среди опрошенных практически не нашлось («весело и разнообразно проводить время» – 4%).

Общественное восприятие ценностей студенческой молодежи в последние годы претерпело некоторые изменения. В частности, все большую значимость в глазах россиян обретает общение со сверстниками, поиск друзей в период обучения (+13 п.п. с 2022 г.), чего не скажешь о налаживании контактов с потенциальными работодателями (-10 п.п. за два года).

Молодежный рейтинг студенческих ценностей выглядит так: хорошо учиться (41% среди 18-24-летних), установить контакты с потенциальными работодателями (35%), найти друзей (34%), научиться самостоятельной жизни (31%) и быть активным (25%).

Одна из возможным причин, по которой студенческая пора перестает восприниматься подходящим временем для поиска потенциального работодателя, – растущий оптимизм в вопросе трудоустройства молодежи.

Легким процесс поиска работы выпускником вуза сегодня назвали 9% – максимум за весь период наблюдений (vs. 2-4% в прошлые замеры); то же касается и сторонников мнения, что услышать заветное «Вы приняты!» недавние студенты могут, приложив для этого небольшие усилия – 32% (vs. 12-22% в прошлые замеры).

Еще 40% сегодня считают, что поиск работы выпускникам дается с большим трудом, два года назад в этом был уверен каждый второй (50%). Каждого десятого можно смело причислить к рядам пессимистов – трудоустройство выпускников им видится практически невозможным (10%). К счастью, за последние 15 лет доля таковых в российском обществе сократилась более чем вдвое (2009 г. – 24%).