1 360 сделок с элитной недвижимостью заключено в Москве

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2023 года суммарное количество реализованных квартир и апартаментов на первичном рынке элитной жилой недвижимости (анализируются премиум- и делюкс-сегменты) столицы выросло на 58% по сравнению с результатом 2022 года. Всего было заключено 1 360 сделок, общая сумма которых составила 178 млрд руб. В свою очередь, средневзвешенная цена квадратного метра в элитных новостройках достигла 1 618 тыс. руб. (+6% за год), что также стало исторически рекордным в этом сегменте.

В 2023 году спрос на элитную жилую недвижимость Москвы продемонстрировал существенный рост – по-прежнему сохранялись обширные программы дисконтов и специальные условия покупки у застройщиков, а на вторичном рынке произошло сокращение качественного предложения, что позволило полностью восстановить прежний уровень покупательской активности на первичном рынке. Таким образом, по итогам 2023 года суммарное количество реализованных квартир и апартаментов в элитном сегменте выросло на 58% по сравнению с результатом прошлого года и составило 1360 шт. Этот объем сделок сопоставим с показателем 2020 года (+4% в годовой динамике), однако все же не приблизился к исторически рекордному 2021 году, когда было реализовано более 1 600 лотов (-16% в годовой динамике).

Помимо прироста в количестве заключенных сделок с элитной недвижимостью в сегменте также был зафиксирован абсолютный рекорд суммарного объема проданных лотов в стоимостном выражении. Результат 2023 года превысил итоговый показатель 2021 года на 5% и составил около 178 млрд рублей. Такая динамика позволяет говорить о том, что участники рынка находятся в «новых реалиях», принимают стабильный рост стоимости элитной недвижимости и даже заинтересованы в нем.

В 2023 году в сегменте наблюдался довольно высокий уровень девелоперской активности, что позволило компенсировать активно растущий спрос. За 12 месяцев рынок пополнился 17 новыми проектами, в том числе одним комплексом, реализуемым в формате закрытых продаж, а также двумя новыми очередями в объектах, находящихся на этапе активных продаж. Кроме того, в декабре 2023 года было объявлено о реконцепции ЖК «Царев Сад», получившем название «Резиденция 1864». По итогам года экспонировалось более 2 200 элитных квартир и апартаментов, что на 22% превышает показатель конца 2022 года.

Со II квартала 2022 года средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках оставалась стабильной и не демонстрировала значительных колебаний. Тем не менее, учитывая значительное оживление спроса, во II полугодии 2023 года некоторые девелоперы пересмотрели свою ценовую политику в отношении многих объектов в сторону удорожания лотов. Более того, на видимое изменение показателя повлияли структурные изменения рынка: сокращение ликвидного предложения и выход новых проектов, большая часть которых относится к классу «делюкс». Именно в этом сегменте фиксировались более существенные изменения – 2 265 тыс. руб./кв. м (+7% за год), в то время как в премиум-классе показатель составил 1 116 тыс. руб./кв. м (+3% за год).

Таким образом, по итогам 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке элитной жилой недвижимости достигла 1 618 тыс. руб. (+6% за год), что стало исторически рекордным в этом сегменте. Ранее максимальное значение отмечалось в I квартале 2022 года (1 603 тыс. руб./кв. м).

«Учитывая выход на рынок разноплановых проектов, элитный сегмент дает понять, что готов закрывать большинство текущих потребностей покупателей как для инвестиций, так и для покупки с целью собственного пользования. Несмотря на высокий уровень девелоперской активности, единовременного выхода большого объема нового предложения в кратко- и среднесрочной перспективе не ожидается. С одной стороны, приспособившись к новым условиям рынка, изменению цен и логистических цепочек, корректировке портрета покупателя, застройщики осваивают новые площадки и продолжают вести работу над уже существующими проектами. С другой стороны, высокий уровень ставок, повышение стоимости проектного финансирования и удорожание строительства могут оказать давление на девелоперов и замедлить вывод новых проектов на рынок», – Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.