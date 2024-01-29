Доллар 90: почему приостановилось укрепление рубля

Российский рубль приостановил укрепление. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, это связано, как с техническими, так и с фундаментальными причинами.

– С технической точки зрения у доллара была поддержка на 87,4 и накопилась перепроданность, поэтому уход в консолидацию и отскок не смущает. Фундаментально спред российской смеси с эталонами вновь расширился, расходы госбюджета остаются повышенными, а турбулентность сырьевого рынка приводит к волатильности потоков наличности от экспорта энергоносителей, – поясняют эксперты.

Они добавляют, что ухудшила биржевой сентимент на валютном рынке и недавняя полемика ЦБ и правительства в вопросе оценки эффективности применения норм валютного контроля: регулятор за послабление норм репатриации выручки экспортеров, а в Минфине выступают за их продление.

– В общем 90 за доллар США видится адекватным уровнем как для экспортеров, так и импортеров. Да и федеральный бюджет сверстан исходя из данной котировки. В первую очередь в валютном курсе важна устойчивость. Скачки валюты на десятки процентов приводят к росту девальвационных ожиданий населения и затрудняют бизнес-планирование корпораций. На среднесрочном треке волатильность призвана гасить ДКП ЦБ и нормативы репатриации, поэтому девальвации рубля не ожидается, а его локальное ослабление относим к техническому отскоку инвалют после их многомесячного падения по экстремумам на 15%, – резюмируют аналитики.

В понедельник, 29 января, курс доллара торгуется на уровне 89,83 руб. за доллар.