Средний размер автокредита составил в декабре 1,51 млн руб.

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн руб., не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре 2023 года – 1,51 млн руб.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в декабре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 20,7% (в декабре 2022 года – 1,25 млн руб.).

В декабре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн рублей был отмечен в 26 регионах РФ, так же, как и месяцем ранее. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,94 млн руб.),

Московской обл. (1,78 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,73 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,65 млн руб.),

Краснодарском крае (1,63 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то она носила разнонаправленный характер. Так, самый серьезный рост среднего чека автокредита продемонстрировали:

Оренбургская обл. (+7,9%),

Пермский край (+6,0%),

Республика Башкортостан (+4,6%),

Тюменская обл. (+4,6%),

Алтайский край (+4,3%).

В свою очередь самое существенное сокращение среднего размера автокредита отмечено в:

Ханты-Мансийском АО (-5,2%),

Красноярском крае (-4,0%),

Москве (-4,0%),

Саратовской обл. (-3,9%),

Чувашской Республике (-3,2%).

«После семи месяцев роста, во второй половине прошлого года средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стабилизация данного показателя в конце года, скорее всего, обусловлена субсидируемыми производителями ставками, всевозможными акциями и скидками, стимулирующими продажу автомобилей. Также не стоит сбрасывать со счетов определенное насыщение спроса на новые автомобили, не реализованное в полной мере в 2022 году, а также о некоторый рост в конце года выдачи кредитов на подержанные авто. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».