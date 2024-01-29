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Еще 50 торговых сетей Иркутской области присоединились к Меморандуму о неповышении цен на яйца

В Иркутской области к Меморандуму о неповышении цен на яйцо куриное местного производства 1-й и 2-й категорий к крупным торговым сетям «Слата», «Хлеб-Соль» «Удача», «Экономия», «Пятерочка», «Янта» за прошедшую неделю присоединились более 50 торговых объектов. Об этом сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

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Всего более 1100 торговых объектов по области, включая фирменную торговлю местных производителей куриных яиц, работают в рамках условий подписанного документа.

Ольга Степанова отметила, что служба потребрынка региона продолжает проведение мониторинга выполнения Меморандума о неповышении цен на яйцо. Согласно наблюдениям, в торговых объектах организаций, подписавших документ, условия о неповышении цен соблюдаются.

По данным Иркутскстата, в период с 16 по 22 января 2024 года в Иркутской области вновь зафиксировано снижение цен на яйцо куриное на 2,05%, в целом по России – на 1,41%.

Напомним, что в конце прошлого года в Приангарье между правительством Иркутской области, местными производителями куриных яиц и крупнейшими региональными торговыми сетями был заключен Меморандум о неповышении цен на яйцо куриное 1-й и 2-й категорий до 31 марта 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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