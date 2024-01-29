Саммит производителей Иркутской области состоится 1 и 2 февраля

Производители Иркутской области могут пройти обучение у ведущих федеральных экспертов и получить консультацию по вопросам производства и поставки товаров. Все это станет возможным на Саммите производителей Иркутской области, который пройдет 1 и 2 февраля в Иркутске.

Мероприятие организует Центр «Мой бизнес» Иркутской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Российской Федерации.

Площадка объединит предпринимателей производственного сектора, самозанятых и тех, кто планирует запуск собственного производства, представителей электронной торговли, ИТ-индустрии, региональных предприятий и производителей, в том числе тех, кто планирует выход на экспорт.

Программа состоит из обучающего блока и мастер-классов от федеральных и региональных экспертов, которые поделятся опытом производства и поставки товаров. Участники получат консультации по вопросам сертификации и стандартизации выпускаемой продукции, льготному кредитованию, экспорту, участию в конкурсах для производителей.

Также в рамках саммита будет организован спецкурс для продавцов от ведущих игроков на рынке маркетплейсов. Отдельная площадка посвящена внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Среди спикеров саммита – представители Министерства экономического РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, банков, международного диджитал-агентства и другие.

Саммит пройдет на площадке дома молодежи по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102/1. Участие в мероприятии бесплатное. Подать заявку на участие можно по ссылке.