Российский рынок «застрял» в боковике. Что дальше?

Российский рынок «застрял» в полугодовом боковике. Индекс Мосбиржи колеблется около уровня 3150 пунктов. «Когда рынок стоит на месте – самое время спокойно пересмотреть свой портфель», – советуют эксперты БКС Мир инвестиций. В числе аутсайдеров рынка на 2024 год они называют акции Алроса, ОГК-2 и Русгидро, в числе фаворитов - Сбер, Транснефть и металлургов.

На бумаги Алроса, по мнению аналитиков, давит развитие рынка искусственных алмазов и падение цен на натуральные камни, которое длится уже почти два года. Целевая цена по акциям – 75 руб., потенциал роста на год около 6%. Но акции в России имеет смысл покупать, если потенциал составляет как минимум 30%, отмечают аналитики БКС.

– На акции ОГК-2 негативно повлияет окончание срока действия договора о предоставлении мощности в конце 2024 года. На РусГидро давят крупные инвестпроекты на Дальнем Востоке – капзатраты растут, долг увеличивается, а денежные потоки под угрозой.

Динамику лучше рынка покажут Сбер, Трансфнеть и металлурги., предполагают эксперты.

– Сбер – наш фаворит на 2024 год, крупнейший банк, технологичный, платит рекордные дивиденды. По нашим расчётам, дивидендная доходность по итогам 2023 года может составить 12%. В прошлом году дивидендная отсечка была в начале мая, соответственно, ближе к этой дате акции могут подорожать. Ещё один лидер – привилегированные акции Транснефти. Ждём сплит бумаг – сейчас это основной катализатор для акций. Ожидаемая дивидендная доходность – около 10-13%.

Акции металлургов – Северсталь, ММК и НЛМК – с начала года уже сильно выросли.

– Северсталь, например, подорожала на 15%, – подчеркивают эксперты БКС. – Драйвером стало ожидание дивидендов компании, она не платит их с конца 2021 года и планирует возобновить выплаты в этом году. Вероятно, уже в феврале мы узнаем подробности. По нашей оценке, дивидендная доходность может составить как минимум 13%. У НЛМК и ММК тоже рост с начала года – почти на 10%. Тоже ждём дивидендов. Доходность может составить у НЛМК от 15%, у ММК – от 8%.