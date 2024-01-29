Знаменское предместье: cтало известно, где построят школы и сады

Власти планируют масштабную реновацию этого района Иркутска.

Администрация Иркутска назвала количество социальных объектов, которые планируют построить в Знаменском предместье Иркутска. Сейчас есть дефицит мест в социальных учреждениях в этом районе.

– С учетом того, что запланирована реновация предместья, которая включает строительство современного жилья, потребность в социальных объектах будет увеличиваться. Наша задача определить их количество, предусмотреть в генеральном плане зоны для их размещения, – прокомментировал ситуацию мэр города Руслан Болотов.

По информации заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман, планируется строительство шести детских садов на 1070 мест, шести школ на 5625 учащихся, шести учреждений дополнительного образования и шести спортивных объектов. Также предусмотрено расширение имеющихся детсадов № 80 и № 118.

– Все обозначенные социальные объекты отражены в проекте внесения изменений в Генеральный план Иркутска. В ближайшее время на заседании городской Думы его планируют утвердить, – уточнил главный архитектор города Антон Жуков.

Напомним, в Иркутске завершили работу над созданием концепции развития территории «Знаменское предместье». В документ вошли рекомендации по изменению участка общей площадью 626 гектаров от Знаменского монастыря до верхнего моста через Ушаковку и от Ипподрома до Щаповской горы. Предусмотрена регенерация городской среды, которая здесь исторически сложилась и на сегодня устарела. Авторы предложили обновление отдельных площадок: современную застройку административными, социальными и жилыми объектами, благоустройство набережной, создание автомобильных, вело- и пешеходных мостов и другое.