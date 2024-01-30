Введение единой платежной системы обсуждают в БРИКС

К российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«У России есть Система передачи финансовых сообщений, которая является альтернативой SWIFT. Аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран. Мы ведем дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнеров», – прокомментировала глава ЦБ вопрос, готовы ли страны БРИКС к интеграции национальных систем передачи финансовых сообщений.

Напомним, что с 1 января 2024-го в состав БРИКС вошли еще 6 стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В свою очередь, председательство БРИКС перешло к России.

Благодаря вступлению в альянс Египта, под контроль БРИКС перейдет крупнейшая торговая артерия мира – Суэцкий канал. По данным администрации канала, с 2022 по 2023 годы через него прошло 25 897 судов, которые перевезли 1,5 млрд тонн грузов, а сборы за транзит составили 9,4 млрд долларов. Такие данные приводит Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).