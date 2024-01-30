Единая система родительского контроля может появиться в России

Ее интегрируют в крупнейшие отечественные сервисы – «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен» и «Яндекс.Браузер». Об этом пишут «Известия».

– По задумке, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю, – объяснила «Известиям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. – Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале «Госуслуги» или в отдельном приложении Всероссийской единой системы родительского контроля на смартфоне.

Предполагается, что таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, следует из документа, подписанного депутатом Лантратовой и поступившего на рассмотрение правительства (письмо есть у «Известий»).

Вместе с тем предлагается ограничить функционал Всероссийской единой системы родительского контроля, чтобы фиксировать исключительно информацию, связанную с онлайн-активностью ребенка. У данной системы не должно быть возможности собирать личные сведения о ребенке и других лицах.

Ранее стало известно, что в школах Иркутской области запретят пользоваться телефонами. Прокуратура региона указывает на вред «бесконтрольного использования несовершеннолетними личных мобильных устройств».

«Указанный шаг, прежде всего, вызван рисками нарушения психики и коммуникативных способностей у детей, а также их вовлечения посредством сети «Интернет» в противоправную деятельность, аутодеструктивное поведение», – говорят в ведомстве.

На сегодняшний день более 73% общеобразовательных организаций региона приняли локальные нормативные акты о порядке использования мобильных, предусматривающие ограничения к их использованию.