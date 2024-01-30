Энергетики объяснили, как связаны погода и отключения света

В Иркутскую область пришли холода до -45 градусов, снег и ветер. Чем грозит изменение погоды для энергосетей? Будут ли новые отключения? И чего ждать иркутянам рассказал Валерий Белян, заместитель главного инженера филиала «Северные электрические сети» ИЭСК.

На работу оборудования помимо высоких нагрузок сильно влияют перепады температуры: «Оборудование работает стабильно и при -40. Главной опасностью для электросетей являются перепады температуры от 8 до 15 градусов. Обычно они сопровождаются ветрами, осадками и сменой давления», – рассказал Валерий Белян.

Напомним, что отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска утром 25 января. Под него попала часть домов на улицах Академическая, Безбокова, Лермонтова, Майская, Ново-Кузьмихинская, Помяловского, Старо-Кузьмихинская, Энергетиков.