Дорог на три млрд рублей отремонтировано в Иркутской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В шести крупных городах региона в 2023 году привели в нормативное состояние 48 участков автодорог общей протяженностью 53 километра. На это из федерального, областного и местных бюджетов направили три млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В Иркутске отремонтировали 26 участков общей протяженностью 25,7 километра.

Общая стоимость работ составляет два млрд руб. Самым крупным объектом стала реконструкция путепровода на улице Джамбула, которую начали в 2019 году. Общая стоимость работ на нем составила 1,4 млрд рублей. В числе завершенных объектов 2023 года – капитальные ремонты улицы Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная, объездных микрорайонов Ново-Ленино и Зелёный, участков улиц Полярная, Трилиссера, Фаворского, Братской.

В Ангарске дорожные работы проведены на девяти участках общей длиной 12 километров.

Из них 4,5 километра – протяженность участка Ленинградского проспекта. Такие же работы проведены на участках улиц Алёшина, Крупской, Сибирской, Файзулина и других. Общая стоимость работ составила 451,1 млн рублей.

В Шелехове на ремонты и реконструкции участков дорог направили 173,1 млн рублей.

Работы вели на шести участках общей протяжённостью около четырех километров. Завершены второй и третий этап ремонта проспекта Строителей и Монтажников и ведущей к ним дороги из микрорайона Привокзальный общей длиной 3 километра. Переходящим объектом стала реконструкция участка улицы Орловских Комсомольцев. Его сдадут в эксплуатацию в этом году.

В Усолье-Сибирском дорожные работы шли на пяти участках общей протяженностью 3,5 километра.

Их стоимость составляет 470,9 млн руб. Завершены капитальный ремонт улицы Розы Люксембург, ремонты участков улиц Краснофлотской и Горького. Капитальный ремонт улицы Суворова на участке 1,7 километра и третий этап таких работ на Комсомольском проспекте окончат в этом году.

В Черемхово отремонтировали четыре участка общей протяженностью шесть километров.

На это было направлено 268,8 млн руб. Самый большой участок – 3,3 километра улицы Фереферова, окончены ремонты отрезков улиц Орджоникидзе, Свердлова и Пушкина.

В Братске в нормативное состояние привели два участка общей протяжённостью 2,5 километра.

На это выделили 491,7 млн руб. Самый крупный объект – это реконструкция участка улицы Курчатова в микрорайоне Центральный протяженностью два километра. Завершён ремонт переулка Пурсей от Набережной до улицы 25-летия Братскгэсстроя.