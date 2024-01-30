Сбер цифровизирует шедевры Пушкинского музея

Банк и музей оцифруют музейные коллекции и будут создавать новые инструменты просвещения и распространения искусства.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «"Руанские соборы". Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». На открытии выставки Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Сбер и Пушкинский музей будут вместе работать над оцифровкой и сохранением мирового культурного наследия для потомков.

Как отмечено в соглашении, Сбер и его дочерние компании и партнёры помогут музею разрабатывать современные инструменты просвещения и распространения искусства, сохранять и развивать музейные коллекции. При совместном взаимодействии планируется создание цифровой интерактивной копии музея, а также реализация экскурсионных проектов в режиме дополненной реальности. Банк и музей будут пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта, которые могут быть полезны музею для популяризации искусства и научной деятельности.

Также в фокусе внимания – популяризация использования цифровых технологий в работе учреждений культуры. В дополнение к соглашению будет разработана детальная дорожная карта по реализации конкретных направлений сотрудничества банка и музея.

«Именно сейчас и здесь искусство и технологии собираются вместе. И одного без другого в современном мире не бывает. Во-первых, любые технологии требуют вдохновения, и где черпать его, как не в культуре и искусстве. Во-вторых, искусство нужно доносить до максимально большого количества людей, в особенности молодых. И для этого нужны самые современные технологии. Мы надеемся сделать так, чтобы искусство, прекрасные коллекции и способности специалистов Пушкинского музея собирать самые уникальные выставки, стали доступными для максимального количества людей в нашей стране. Устранить барьеры, чтобы искусство было доступным для миллионов. Сегодня искусство становится предметом коллаборации с технологиями, так называемый digital art. Это даёт и новые трактовки, и новые представления об исторических музеях и об очень известных картинах, помогает с помощью цифровых технологий восстанавливать утраченные вещи. А ещё это возможность достучаться до молодого поколения. Не всегда молодые ребята пойдут в музей, поэтому музей должен прийти к ним. И это тоже одно из направлений нашего сотрудничества. Мы должны идти туда, где находятся наши клиенты, наши дети, будущее поколение», – Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Для любого музея современные технологии предоставляют невероятные возможности: оцифровка коллекции, использование колоссальных баз данных, возникновение не существовавших методик и инструментов для научной работы и образовательных проектов. Появление всё новых и новых возможностей происходит прямо «здесь и сейчас» по мере развития технологий ИИ. Одна из важнейших целей нашей работы — оцифровка коллекции. Это, на самом деле, огромная задача, с которой не справился ни один музей мира. И мы надеемся с помощью Сбера оцифровать коллекцию полностью. Одновременно для нас, как для любого современного музея, одна из ключевых задач – это поиск языка общения с новой, молодой аудиторией, с людьми, которые выросли в мире цифровых технологий и не всегда обладают навыком общения с традиционными видами искусства. Цифра, ИИ открывают для музейного сообщества совершенно новые горизонты, и я рада, что Пушкинский музей пойдет по этому, в какой-то мере неизведанному, пути с таким надежным и «продвинутым» партнером как Сбер», – Елизавета Лихачёва, директор Пушкинского музея.