Фотографии в резюме помогают работодателям принять решение

Большинство эйчаров рассматривает резюме, независимо от того, есть ли в нем фото соискателя, однако при наличии фотографии представителям компаний легче принять решение о приглашении на интервью. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В 93% компаний эйчары рассматривают резюме без фотографии: 82% – на любые позиции, 11% – на некоторые. 5% работодателей признаются, что не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.

Хотя прикреплять фото в резюме не обязательно, 6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться: 43% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции.

Судя по комментариям, в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники. 29% эйчаров утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение.

Число HR-менеджеров, которым не нужна фотография для принятия решения о приглашении кандидата на интервью, за 2 года выросло на 11 процентных пунктов (с 18 до 29%).