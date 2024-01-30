Самая дорогая квартира ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году продается за 2 млрд рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке элитной недвижимости Москвы – проанализировали предложение и цены на квартиры и апартаменты в ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году.

В январе 2024 года на первичном рынке недвижимости Центрального административного округа Москвы на продажу выставлено 975 квартир и апартаментов со сдачей в течение этого года. При этом 547 лотов относятся к формату квартир и 428 к формату апартаментов.

Основной объем предложения сосредоточен в Пресненском районе ЦАО Москвы. В этой части города сейчас продается 305 объектов со сдачей в 2024 году. Также широкий выбор сосредоточен в Басманном районе, где продаётся 195 лотов и в районе Якиманка, где продаётся 161 объект.

Эксперты отмечают, что сразу в трех районах ЦАО Москвы нет ни одного предложения со сдачей в 2024 году. В список этих районов входят район Арбат, Мещанский и Таганский районы. Более того, ещё в двух районах, в Хамовниках и Тверском предложение находится ниже отметки в 50 единиц.

Сегодня больше всего квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году в ЦАО Москвы относится к формату двухкомнатных лотов. В этой категории на данный момент продается 348 объектов. Также широкий выбор отмечен в сегменте трёхкомнатных квартир и апартаментов – 288.

По данным экспертов Skolkovo Realty, самый скромный выбор сейчас представлен в категории квартир-студий. Всего 96 продаваемых объектов.

В январе 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках ЦАО Москвы со сдачей в этом году разнится от 304 тыс. до 5 млн рублей.

Самая доступная по общей цене квартира в ЦАО Москвы сейчас выставлена на продажу за 12,3 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 21 кв. м. в Красносельском районе столицы.

Наиболее дорогой объект со сдачей в 2024 году сегодня продается за 2 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести апартамент площадью без малого 900 кв. м. в районе Якиманка.