Тринадцать компаний Иркутской области принимают участие в первом фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин. Тринадцать компаний Иркутской области представят на нем свои товары. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Правительства России и Правительства провинции Ляонин в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Российской Федерации. Фестиваль-ярмарка приурочена к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая.

В течение недели, до 5 февраля, жители городов Шэньян и Далянь смогут посетить дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам.

Всего на прилавках ярмарки представлено около 1,5 тысячи наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из 30 регионов России.