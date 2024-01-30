В Иркутске отреставрировали кинотеатр «Марат»

На его восстановление потратили более 238 млн рублей. Теперь в нём располагается культурно-досуговый центр.

В Иркутске открыли культурно-досуговый центр с библиотекой «Марат». Он разместился в здании бывшего одноимённого кинотеатра. В числе первых с работой нового учреждения культуры ознакомились Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова, мэр областного центра Руслан Болотов.

Восстановление здания бывшего кинотеатра «Марат» началось в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оно было озвучено по итогам личного приёма граждан главой государства. Средства – 238 миллионов рублей – выделили из областного бюджета. До этого здание, являющееся объектом культурного наследия, почти 20 лет не использовалось.

– Сегодня на карте «Президентского маршрута» в Иркутской области стало на одну точку больше. Команда Правительства Приангарья, Законодательного Собрания региона, администрации города Иркутска успешно справилась с поставленной задачей, мы исполнили поручение главы государства и создали для жителей современное, комфортное пространство для увлекательного, полезного и приятного времяпрепровождения. Но в первую очередь оно появилось именно благодаря жителям, их неравнодушию и активности. Благодарен всем, кто участвовал в этой работе, – отметил Игорь Кобзев.

В здании КДЦ предусмотрены помещения для занятий художественным творчеством, рукоделием, музыкой, танцами. Возможности нового пространства гостям наглядно продемонстрировали артисты городских творческих клубов «Любимовка» и «Созвездие», а также ученики творческих групп по живописи, керамике, валянию из шерсти.

На первом этаже трёхэтажного культурно-досугового центра разместилась одна из старейших иркутских библиотек – муниципальная библиотека № 3 Централизованной библиотечная системы города Иркутска. Организация, которой в этом году исполняется 100 лет, долгое время перемещалась по различным зданиям, пока 12 лет назад не приостановила свою работу из-за аварийности помещения, в котором находилась. И вот сегодня она обрела свой новый постоянный дом и вновь открыла двери для маленьких и взрослых читателей. В библиотеке есть сектор электронной информации с бесплатным доступом в интернет, а в цокольном этаже здания размещено книгохранилище на 77 тысяч экземпляров. Установлен подъёмник для книг грузоподъёмностью до 300 килограмм.

Для проведения культурно-массовых мероприятий в КДЦ предусмотрен актовый зал на 100 мест, оборудованный проектором и экраном. Многофункциональный холл культурно-досугового центра может использоваться и как картинная галерея и как зал-трансформер.

– Мы видели, как сегодня наполняется жизнью это помещение. Важно, что вернуть людям это здание, которому без малого 90 лет, был наш долг перед старшим поколением, его историю нельзя забывать. Это первый в Иркутске муниципальный объект такого уровня. Для всех возрастных групп будет возможность найти дело по душе. Убежден: КДЦ станет Новой точкой притяжения для всех творческих и активных горожан, – сказал мэр Руслан Болотов.

Ожидается, что одновременно посещать творческие студии и кружки в КДЦ «Марата» смогут около 150 человек. Занятия будут проводиться бесплатно.