Дальневосточный банк – в ТОП-3 по кредитам на подержанные автомобили по итогам 2023 года

Дальневосточный банк вошёл в тройку российских банков, предлагающих лучшие условия автокредитования на покупку подержанного автомобиля по итогам 2023 года, сообщают аналитики портала «Выберу.ру».

При сравнении финансовых продуктов экспертами учитывались такие критерии, как проценты по кредиту, надежность банка, размер ежемесячного платежа и полная стоимость кредита.

В частности, Дальневосточный банк предлагает возможность снижения ставки с помощью выбора страховых опций, диапазон суммы от 0,3 до 10 млн рублей, первоначальный взнос от 0% при сумме кредита до 2,5 млн рублей, срок кредита до 7 лет и т.д. Заявку на кредитование можно оформить на сайте Банка, даже если автомобиль ещё не выбран – после одобрения кредита клиенту нужно будет определиться с покупкой и обратиться в офис банка с пакетом документов. Банк сам переведет сумму кредита на счёт продавца.