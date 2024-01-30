Примсоцбанк предлагает получить платежный стикер бесплатно

Примсоцбанк дарит возможность получить бесплатно платежный стикер. В рамках акции «Получи стикер бесплатно» можно вернуть комиссию за выпуск платёжного стикера.

Для этого необходимо:



• Оформить платежный стикер для своей дебетовой или кредитной карты;

• Оплачивать товары и услуги в период проведения акции своим платежным стикером.



За безналичные операции на сумму от 10 000 рублей держателям вернётся 700 рублей комиссии за выпуск стикера. Комиссия вернется до 15.03.2024.



Узнать подробности о картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции 29.01.2024 - 29.02.2024