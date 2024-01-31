За что банк может заблокировать вашу дебетовую карту?

Российская банковская система совершенствуется с каждым годом, и кажется, стала совсем совершенной: усложненный процесс идентификации, 3DS, смс-пароли и др. Однако, держатели карт по-прежнему попадают в ситуации, когда банк может мгновенно заблокировать карту. Что может стать причиной блокировки карты, рассказывают эксперты Солид Банка.

Неверно введен ПИН-код, как правило, дается 3 попытки. Нестандартная попытка снятия средств. Нестандартной Банк может посчитать попытку снять деньги ночью, в крупном размере или же при многократных попытках снятия наличных за день. Также некоторые Банки считают подозрительной попытку снять наличные в банкомате другого Банка. Попытка совершения снятия или других операций в нестандартной геолокации. Банки анализируют геолокацию операций, и вопросы могут вызвать операции, совершаемые впервые в новом для вас регионе. Перевод подозрительному получателю, номер которого находится в черном списке, или на который поступали жалобы. Попытка обналичить крупные суммы, которые вы получили путем переводов с разных счетов. При попытке превысить суточный лимит переводов по карте. Нестандартный перевод крупной суммы на счет другого человека. Попытка оплаты на небезопасном сайте, где протоколы домена не соответствуют защите, и данные карты могут попасть в свободный доступ, а также на сайте без протокола 3D Secure. Обнаружив нетипичную ситуацию, сотрудник банка может связаться с клиентом для разъяснения ситуации. Но так бывает не всегда. Чаще случаются ситуации, когда карту блокируют сразу, без разъяснений.

Что делать, если вашу карту Солид Банка заблокировали?