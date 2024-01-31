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За что банк может заблокировать вашу дебетовую карту?

Российская банковская система совершенствуется с каждым годом, и кажется, стала совсем совершенной: усложненный процесс идентификации, 3DS, смс-пароли и др. Однако, держатели карт по-прежнему попадают в ситуации, когда банк может мгновенно заблокировать карту. Что может стать причиной блокировки карты, рассказывают эксперты Солид Банка.

  1. Неверно введен ПИН-код, как правило, дается 3 попытки.
  2. Нестандартная попытка снятия средств. Нестандартной Банк может посчитать попытку снять деньги ночью, в крупном размере или же при многократных попытках снятия наличных за день. Также некоторые Банки считают подозрительной попытку снять наличные в банкомате другого Банка.
  3. Попытка совершения снятия или других операций в нестандартной геолокации. Банки анализируют геолокацию операций, и вопросы могут вызвать операции, совершаемые впервые в новом для вас регионе.
  4. Перевод подозрительному получателю, номер которого находится в черном списке, или на который поступали жалобы.
  5. Попытка обналичить крупные суммы, которые вы получили путем переводов с разных счетов.
  6. При попытке превысить суточный лимит переводов по карте.
  7. Нестандартный перевод крупной суммы на счет другого человека.
  8. Попытка оплаты на небезопасном сайте, где протоколы домена не соответствуют защите, и данные карты могут попасть в свободный доступ, а также на сайте без протокола 3D Secure.
  9. Обнаружив нетипичную ситуацию, сотрудник банка может связаться с клиентом для разъяснения ситуации. Но так бывает не всегда. Чаще случаются ситуации, когда карту блокируют сразу, без разъяснений.

Что делать, если вашу карту Солид Банка заблокировали?

  1. Обратиться в отделение Банка. Специалисты решат ваш вопрос.
  2. Обратиться на горячую линию Банка: 8 800 775 56 06, и передать оператору запрашиваемую информацию. После чего ждать обратного звонка из Банка.
  3. Написать в официальное сообщество Банка ВКонтакте. Банк сам передаст информацию, а вам останется только дождаться звонка от специалиста.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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