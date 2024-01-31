Сертификацию самозанятых в сфере красоты предложили ввести в России

Торгово-промышленная палата просит уровнять ведение бизнеса для микропредприятий и самозанятых. Об этом пишут «Известия».

Для достижения честной конкуренции в России следует уравнять условия ведение бизнеса для микропредприятий и самозанятых. В частности, для работающих на себя в сфере красоты и здоровья предлагается ввести сертификацию. Она нужна для подтверждения, что специалист соблюдает все требования безопасности и обладает достаточной квалификацией.

Такие рекомендации содержатся в материалах к письму Торгово-промышленной палаты руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко (есть у «Известий»). Документ подписан президентом ТПП Сергеем Катыриным. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что пока письмо к ним не поступило.

Сегодня для индивидуальных предпринимателей (ИП), оказывающих бьюти-услуги, действует ряд требований, обращает внимание ТПП. Речь, например, о мастерах маникюра, косметологах, массажистах.

Ранее стало известно, что треть россиян хотела бы открыть свое дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу.

21% россиян трудоспособного возраста (18-64 лет) вовлечены в предпринимательскую деятельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий опрошенный пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания – от интереса до реализации конкретных действий по открытию дела. Еще примерно треть респондентов ответила, что уже имеет бизнес и хочет открыть еще один. Столько же предпринимателей владеют бизнесом, но не предпринимают попыток открыть дополнительный.