Чат-боты «Иркутскэнергосбыта» теперь доступны бизнес-клиентам

Специалисты «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) запустили чат-ботов для клиентов компании – юридических лиц. Виртуальные помощники в мессенджерах Telegram и Viber помогут мгновенно найти и получить ответ по типовым запросам и операциям. Чат-боты доступны всем бизнес-клиентам компании. Сегодня их насчитывается 47,9 тыс. – это предприниматели и пользователи нежилых помещений.

Основные функции личного кабинета представлены в чат-ботах, это существенно сокращает время обслуживания. В чат-ботах можно оплачивать услуги, передавать показания приборов учета, подготовить заявку на изменение договора, запросить акт сверки или платежный документ по действующим договорам. Для этого достаточно один раз авторизироваться в боте, как в личном кабинете, с помощью пароля, номера телефона или адресу электронной почты.

Для тех, кто только планирует стать клиентом компании чат-бот тоже будет полезен. Без обращения в офис, бот подскажет перечень необходимых документов для заключения договора, поможет выбрать форму заявления и сориентирует, как подать заявку онлайн.

– Нам важно, чтобы клиентам было удобно взаимодействовать со специалистами компании. На сегодня чат-боты в мессенджерах – это мобильный и оперативный способ связи. Мы уже получаем позитивную обратную связь от пользователей, что в боте им быстрее находить информацию, чем на сайте. Есть даже некоторые функции у виртуальных помощников, которые быстрее работают по сравнению с другими способами. Запрос платежного документа, отправленный через бот, обрабатывается оперативней, чем через личный кабинет. Мы надеемся, что «бизнес-бот Иркутскэнергосбыт» станет надежным помощником нашим клиентам, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).