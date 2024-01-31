Проект о «российской полке» раскритиковал ФАС

Антимонопольная служба просит подготовить отрицательное заключение на законопроект. Об этом рассказали «Известия».

Источник в кабмине подтвердил, что совещание департамента экономического развития и финансов правительства, Минпромторга, ФАС и Минэкономразвития прошло на прошлой неделе.

Антимонопольная служба считает, что торговля не сможет исполнить предложенные нормы, плюс они не повысят конкурентоспособность наших товаров, говорится в бумагах кабмина. Поэтому ФАС не поддержала даже концепцию законопроекта.

Речь идет об инициативе депутата «Единой России» Татьяны Буцкой: она предлагает обязать торговые сети с 1 марта этого года выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров (речь идет о компаниях, расположенных в РФ, а также принадлежащих гражданам РФ или Белоруссии).

Ранее стало известно, что недельный средний чек россиян сократился на 30 руб. Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на четвертой неделе года (с 22 по 28 января) среднестатистический россиянин единоразово оставлял на кассе 775 руб. 63 коп.

Это на 30 рублей или 3,8% меньше, чем неделей ранее. Таким образом, снижение величины среднего чека продолжается вторую неделю подряд. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека увеличился на 17,4%.