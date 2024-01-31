Эксперт прогнозирует снижение цен на «вторичку» в первом полугодии 2024 года

Центробанк ожидает снижения цен по России, но в регионах он будет отличаться. Свой прогноз «Известиям» дал директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Для рынка вторичного жилья сокращение цен – это более чем вероятный сценарий на первое полугодие 2024 года. При текущих ипотечных ставках спрос на квартиры от частных владельцев будет снижаться, так как программы субсидирования не распространяются на сделки на вторичном рынке жилья. В Москве цены на панельные и кирпичные пятиэтажки с осени 2023 года перестали расти, то есть дешеветь будут прежде всего наименее ликвидные варианты вторичного жилья», – отметил эксперт.

Ранее эксперты Циан заявили, что число сделок на «вторичке» сильнее зависит от демографии, чем от доходов. Топ-10 регионов по числу ДКП почти идентичен топ-10 по населению. «Перемещения» в топ-10 происходят редко. За последние 4 года лишь 1 субъект Федерации покинул этот список (Красноярский край) и лишь 1 в него попал (Самарская область).

Аналогичный рейтинг (регионов-лидеров) по числу сделок в новостройках обновляется заметнее, чем по числу ДКП. На топ-10 регионов приходится 40% ДКП (это соответствует доле лидеров по населению (38%) и заметно меньше 10 ключевых регионов по числу ДДУ (65%). В статистику по ДКП входят и сделки с загородными форматами жилья. По этой причине этот показатель априори чуть выше в регионах с благоприятными климатическими условиями.