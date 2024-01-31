Региональный материнский капитал в Иркутской области будут назначать в беззаявительном порядке

Поправки в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» подготовлены по инициативе губернатора Игоря Кобзева. В настоящее время предоставление дополнительной меры соцподдержки носит заявительный характер.

Депутаты Законодательного Собрания региона поддержали главу региона и приняли законопроект на 7-й сессии во втором и окончательном чтении.

Решение о выдаче сертификата без заявлений принимается управлениями социальной защиты на основании сведений о государственной регистрации рождения (усыновления) ребенка и сведений, необходимых для подтверждения права на материнский капитал, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия. При этом сохраняется возможность выдачи сертификата на основании личного заявления.

– Беззаявительный порядок позволит сократить взаимодействие граждан с государственными органами и значительно уменьшить сроки оказания государственной услуги, обеспечивая оптимизацию работы органов социальной защиты, – уточнил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.