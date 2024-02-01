«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка

«Государство и Минстрой задумались о трансформации льготной ипотеки. Программа будет более целевой, но она – будет», – заявила генеральный директор компании «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко во время пресс-конференции. Она рассказала, как изменятся цены на новостройки и продолжится ли строительство жилья, если отменят льготную программу кредитования.

Екатерина Прядко, генеральный директор компании «ГРАНДСТРОЙ».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О ценах на новостройки в 2024 году: «Надеюсь, темпы роста замедлятся»

– Перспектив для снижения стоимости квадратного метра нет. Сегодня идёт очень резкое повышение стоимости работ, стоимости товаров, высокая инфляция. Мы, как застройщики, всегда задействуем все ресурсы, чтобы оптимизировать процессы, постоянно ищем аналоги на рынке. Но сейчас стоимость можно снизить только за счёт ухудшения продукта, чего делать не хочется. И покупатель к этому не готов, и застройщики не готовы. Мы точно не готовы этого делать. Я думаю, цена «квадрата» в новостройках в 2024 году будет расти вместе с инфляцией, но темпы могут замедлиться. Правда, три года мы об этом говорим, но темпы не меняются. Любой провал на рынке превращается в отложенный спрос, и потом, когда происходит послабление, экономика оживляется, всё компенсируется – и цена резко растёт.

О противостоянии застройщиков и банков: «Мы все в одной лодке»

– Все понимают, что мы в одной лодке – и застройщики, и банки. После ведения комиссий по льготной ипотеке, противостояние продолжается. Банки говорят: «Давайте введём комиссию и посмотрим, как на это отреагируют застройщики». Застройщики говорят: «Хорошо, давайте мы не будем брать ипотеку и посмотрим, как на это отреагируют банки». Противостояние есть, но оно не военное, а партнёрское. Некоторые уже делают дипломатические шаги. Ряд банков заявили, что готовы отменить комиссию, а государство и Минстрой задумались о трансформации льготной ипотеки. Программа будет более целевой, но она будет. Я вообще считаю, что жильё – это базовая потребность человека, и нельзя допускать, чтобы базовые потребности человека – по той же пирамиде Маслоу – страдали.

О перспективах рынка: «Нужна реновация старого жилого фонда»

– У нас в России, казалось бы, куда ещё строить? Но, если посмотреть в целом на российский рынок, в том числе на рынок Иркутска, мы видим, что взрывной рост строительства жилья приходился на 1970-80-е годы. Прошло 50 лет с начала этого строительства, а 50 лет – это критический срок смены жилья, то есть реновации жилого фонда. С каждым годом потребность в реновации будет расти. Можно уходить в стандартную реновацию – менять пятиэтажки на стандартные девятиэтажки. Но мы выбираем другой путь: лучше будем строить меньше, но более качественное жилье. Нам хочется не менять шило на мыло, а с развитием инновационного общества дать людям принципиально новый, технологичный продукт. Мы надеемся, что у нас это получается. Именно поэтому сегодня СОЮЗ Priority – единственный региональный ЖК, который вошел в федеральный рейтинг ТОП-ЖК по потребительским качествам.

О важности льготной ипотеки: «Нельзя развивать общество, если молодежь не может купить достойное жилье»

– Застройщики без льготной ипотеки строить будут, но мало. Льготные ипотека – это правильный и хороший инструмент поддержки населения. Я вообще считаю, что 2% – это нормальная ипотека. И она должна быть и работать. Она должна быть целевой, она не должна раскручивать инвестиционный спрос, чтобы не покупались новостройки, которые никак не используются. Мы видим, что есть потребность в жилье у молодых семей. Нельзя развивать общество, если у молодой семьи не будет возможности купить достойное жилье. Я уверена практически на 99%, что льготная ипотека будет, с критериями, с ограничениями, для определённой категории граждан, но она будет. Сейчас идёт нормальный, цивилизованный путь трансформации этой льготной программы.