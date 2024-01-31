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Проект «Книжная кругосветка. Волшебные миры» пройдет при поддержке ИНК

Всероссийский читательский проект для детей и подростков «Книжная кругосветка» откроет сезон культурной программы праздника чтения «День Ч» в феврале 2024 г. Генеральным партнером проекта выступает Иркутская нефтяная компания.

Встречи в рамках проекта пройдут 8, 15 и 22 февраля и будут посвящены книгам в жанре фэнтези. Участников ждут онлайн-встречи с авторами современных фэнтезийных книг, а также творческие занятия. Писатели Тамара Михеева (серия «Семь прях») и Юлия Иванова (серия «Тайны Чароводья») расскажут школьникам о том, как работают с сюжетами и придумывают персонажей. После общения с авторами участников «Книжной кругосветки» ждут творческие офлайн-занятия на зарегистрированных площадках.

Для участия в проекте «Книжная кругосветка. Волшебные миры» в настоящее время регистрируются школы и библиотеки из Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Команда «День Ч» подготовила сценарии и рабочие материалы для кураторов площадок на местах проведения офлайн-мероприятий.

Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.

В марте планируется проведение праздника чтения в Киренске и встреч с авторами в Иркутске. В июне большой праздник чтения состоится в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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