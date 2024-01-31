Иркутский блогер рассказал о работе энергетиков

На один день он стал сотрудником Иркутской электросетевой компании.

Иркутский блогер Александр Манаков на один день стал сотрудником Иркутской электросетевой компании. На смену он заступил утром, ему провели инструктаж, выдали спецодежду.

«Неудобно в таком одеянии, но ребята сказали, что привыкли. Первая заявка – отправляемся на место. Скачем по дорогам Хомутово. В дороге узнал, что творят люди, чтобы хапнуть электричества бесплатно», – пишет он во Вконтакте.

На выезде энергетики занялись отключением незаконного «вреза». Такое нарушение не редкость, только за прошлую неделю специалисты зафиксировали 17 подключений.

«Сначала обесточивается линия. Отключаем трансформаторную подстанцию, а уже далее отрезаем провода. Ребята рассказали случаи, что вот так отрезали, потом приехали, а дом снова подключен. И так три раза на дню», – пишет блогер.

Энергетики следят за сетями круглые сутки и в +40 и в -40. Их основная задача - обеспечивать надежное электроснабжение и восстанавливать его в случае отключений. Ездят от одной трансформаторной будки к другой, зачастую, забывая поесть и задерживаясь на работе. Случается выезжать ночью и в темноте работать в кабельной траншее или на воздушной линии.

«Это был тяжелый и холодный день. Остался без обеда и сил. Аплодирую энергетикам стоя. Такая стойкость заслуживает уважения», – подводит итог Александр.

Ранее в Иркутской электросетевой компании сообщили о том, что 7 бригад энергетиков из разных филиалов работали в Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях Иркутского района, где отмечается самый большой рост нагрузки на сети, в течение нескольких дней.

Специалисты анализировали профили нагрузок, сверяли данные потребления электроэнергии и осматривали линии, всего сделали 126 выездов. В 17 случаях электроэнергия использовалась без договора, то есть подключения были выполнены самовольно, больше всего таких актов составили в Грановщине – 14.