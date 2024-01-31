Александр Ведяхин: более 60 тыс. школьников и студентов участвуют в четвертом сезоне молодежных акселераторов Сбера

62 тыс. будущих предпринимателей из России и ещё десяти зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других – приступили к обучению в школьном и студенческом акселераторах Сбера. Год от года число участников программ растёт: по сравнению с первым сезоном число желающих освоить предпринимательские навыки увеличилось в 2,5 раза.

Больше всего заявок в акселератор для учащихся школ, колледжей и техникумов поступило из учебных заведений Москвы, Нижегородской и Свердловской областей, Краснодарского края. Средний возраст участников – 16 лет, самому младшему – 12 лет.

Лидеры среди регионов по количеству заявок в акселератор для студентов, аспирантов и сотрудников вузов – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, а среди вузов – РТУ МИРЭА, Сеченовский университет и Высшая школа экономики. Средний возраст участников – 20 лет.

«Сегодня все больше молодых людей открывают свой бизнес. Опросы рынка подтверждают, что предпринимательство входит в топ рейтинга популярных профессий именно у ребят от 18 до 24 лет. Сегодня получить знания, опыт, профессиональную поддержку и новые знакомства куда проще и быстрее. С каждым годом мы видим рост числа выпускников наших акселерационных программ и появление новых технологических стартапов. Это не только служит драйвером рынка и примером для других, но и благоприятно влияет на развитие экономики страны, что крайне важно в текущих реалиях», – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Обучение в акселераторах Сбера продлится шесть месяцев. Ребята освоят онлайн-программу по технологическому предпринимательству, объединятся в команды, а затем будут работать с персональными менторами из числа опытных предпринимателей для превращения своих идей в работающие продукты.

Лучшие команды представят свои разработки на демодне и разделят призовой фонд. Школьники смогут поступить в топ-вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты – претендовать на грант Президента РФ. Девять финалистов прошлого сезона получили инвестиционные предложения от венчурных фондов и бизнес-ангелов на общую сумму более 80 млн рублей.