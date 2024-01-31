Обеспеченность торговыми площадями снизилась в российских городах-миллионниках

Аналитики консалтинговой компании NF Group оценили обеспеченность качественными торговыми площадями жителей 15 городов-миллионников России. По итогам 2023 года средний показатель составил 500 кв. м на 1 000 человек, что на 1,5% меньше, чем в 2022 году.

Снижение зафиксировано в 10 из 15 исследуемых городов и особенно заметно в Красноярске (-8%), Казани (-7,5%) и Екатеринбурге (-5,7%), что связано с отсутствием открытий новых торговых центров и ростом численности населения. В Санкт-Петербурге и Москве также зафиксировано снижение показателя – на 3% и 1% соответственно. Положительная динамика обеспеченности торговыми центрами была установлена в Перми (+4,2%), Омске (+2,2%) и Ростове-на-Дону (+1,4%). Если все запланированные на 2024 год открытия ТЦ состоятся, то средняя обеспеченность торговыми площадями по итогу года может вырасти на 3% и составить 515 кв. м.

По итогам 2023 года обеспеченность качественными торговыми площадями в среднем для 15 городов-миллионников составила 500 кв. м на 1 000 человек, что на 1,5% меньше, чем в 2022 году, когда она достигала 507 кв. м. Если все запланированные на 2024 год открытия ТЦ состоятся, то средняя обеспеченность торговыми площадями по итогу года может вырасти на 3% и составить 515 кв. м.

Снижение показателя обеспеченности торговой недвижимостью зафиксировано в 10 из 15 исследуемых городов и особенно заметно в Красноярске, где по итогам года обеспеченность составила 345 кв. м на 1 000 человек, что на 8% меньше, чем в 2022 году. В Казани показатель сократился на 7,5%, до 363 кв. м, в Екатеринбурге – на 5,7%, до 640 кв. м. Спад объясняется отсутствием открытий новых ТЦ и ростом численности населения в этих городах, кроме того, в Казани на реконструкцию закрылся ЦУМ.

В Санкт-Петербурге и Москве также зафиксировано снижение показателя – на 3% (с 401 кв. м до 387 кв. м) и 1% (с 580 кв. м до 574 кв. м) соответственно. При этом столица остается в топ-5 городов по обеспеченности населения торговыми площадями, располагаясь на четвертом месте после Самары (771 кв. м), Екатеринбурга (640 кв. м), Нижнего Новгорода (594 кв. м), а замыкает топ-5 Воронеж (520 кв. м). Положительная динамика обеспеченности торговыми площадями в 2023 году была установлена в Перми (+4,2%), Омске (+2,2%) и Ростове-на-Дону (+1,4%).

В Москве наблюдается неравномерная обеспеченность жителей торговыми центрами.

Например, в ЦАО на 1 000 человек приходится 797 кв. м, что объясняется большим количеством ТЦ в этом округе при относительно невысокой плотности населения. В то время как в ВАО, несмотря на более чем в два раза большее население по сравнению с ЦАО, показатель составляет 373 кв. м. Это обусловлено историческим преобладанием промышленных зон в ВАО, однако благодаря вниманию властей к развитию таких районов, в будущем здесь также могут появиться новые торговые центры.

В 2023 году общий объем рынка торговых центров Москвы достиг 7,5 млн кв. м, при этом доля свободных площадей снизилась на 7,2 п. п. и составила 8,4%. Высокие темпы поглощения вакантных площадей стали возможны благодаря активной экспансии российских fashion-ретейлеров. Более 90% площадей в 77% торговых центров Москвы уже заняты, в остальных 10% ТЦ заполняемость составляет менее 80% (к таким объектам относятся все ТЦ «Мега», где площади под якорных арендаторов пока остаются свободными).

«В прошлом году в России наблюдалось снижение обеспеченности торговыми площадями, что во многом объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, низкая девелоперская активность в 2021-2022 гг., обусловленная экономическими и регуляторными неопределенностями, сдерживала запуск новых проектов. Во-вторых, мы столкнулись с задержками ввода новых торговых объектов. Наконец, вызванные разными причинами локальные закрытия торговых центров, как, например, закрытие ТЦ в Казани. Однако есть основания полагать, что к концу 2024 года показатель вырастет на 3% на фоне как стабилизации рыночных условий, так и ввода в эксплуатацию заявленных к открытию ТЦ. В любом случае высокая потребительская активность и новые бренды российских ТЦ послужат стимулом для развития сектора торговой недвижимости», – Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.