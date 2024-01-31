Объем выдач «арктической ипотеки» превысил 1 млрд рублей

С начала декабря более 360 клиентов оформили в ВТБ кредиты по новой льготной программе «арктическая ипотека». Общий объем сделок уже превышает 1,3 млрд рублей. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 млн рублей.

Наибольший объем выдач по «арктической ипотеке» приходится на Архангельскую область, где клиенты получили в ВТБ уже более 820 млн рублей. В топ-3 также входят Красноярский край (свыше 360 млн) и Мурманская область (около 50 млн). В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.

«ВТБ всегда выступал за адресную помощь клиентам, особенно в вопросе улучшения жилищных условий. И арктическая ипотека - один из удачных проектов точечной поддержки заемщиков. Мы понимаем, что наличие собственного комфортного жилья особенно актуально в суровых климатических условиях, поэтому подключились к реализации программы среди первых на рынке. В период высоких ставок по рыночным ипотечным программам наибольший отклик у жителей арктической зоны вызывает возможность купить на льготных условиях вторичное жилье – с таким объектами мы провели большинство сделок», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.