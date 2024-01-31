Предпроектные работы по строительству межвузовского кампуса в Иркутске завершатся к 1 марта

Предпроектную документацию на строительство межвузовского кампуса в Иркутске подготовят к 1 марта. Общая площадь объектов составит 89 тысяч квадратных метров. Об этом во время совещания губернатору Иркутской области доложил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, специалисты этого вуза ведут работу по подготовке документации.

– Правительство Иркутской области продолжает работу по реализации проекта по созданию межвузовского кампуса в Иркутске. Для этого ИРНИТУ разрабатывает предпроектную документацию, также решается вопрос о подготовке проектно-сметной документации, – рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, межвузовский кампус планируют разместить на участке в районе ИРНИТУ. Между правительством региона и АО «ДОМ.РФ» заключено соглашение о комплексном развитии территории на этом участке. Схема расположения объектов на земельном участке будет определена при разработке документации по планировке территории, которая будет согласована правительством Иркутской области и администрацией города Иркутска.