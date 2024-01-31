Сбер установил «Коробки добра» в 10 офисах в Иркутске и Ангарске

Сбера установил «Коробки добра» в 8 офисах в Иркутске и 2 офисах в Ангарске. Теперь любой желающий может оказать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, больнице и приютам для животных.

Найти офисы, участвующие в проекте, можно в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнёром проекта. Для этого необходимо набрать в поисковой строке «Коробка добра от Сбера» или перейти по ссылке.

В Иркутске «Коробки добра» установлены в филиалах банка по адресам: м-н Юбилейный, 47; просп. Маршала Жукова, 5/1; ул. Розы Люксембург, 215в; ул. Рабочего Штаба, 9; ул. Баррикад, 137; ул. Лермонтова, д.267/4; бульвар Рябикова, 20 Б; ул. Советская, д. 122. В Ангарске – в филиалах в квартале Б, 2 и 23м квартале, 11 (помещение 15).

Собранные вещи и продукты передаются в учреждение, где ждут помощь. Это Иркутская городская клиническая больница № 1, приют-передержка для животных «Дорога к дому», питомник для животных «К-9», фонд защиты животных «Ной-Поводог», приют «Собачий ангел», благотворительный проект «Вторник», семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, приют для собак «Помоги Выжить». Узнать, какие именно вещи и продукты необходимы конкретному учреждению, можно у любого сотрудника офиса. Также на каждой коробке размещена информация, в чем нуждаются учреждения и чем могут помочь желающие.

«Мы решили установить в наших офисах “Коробки добра”, потому что уверены, что помогать готовы и хотят многие, но не всегда имеют возможность самостоятельно увезти вещи в учреждения. Собранные вещи и продукты помогут сделать жизнь многих людей и животных лучше», – Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Вещи и продукты необходимо передать любому сотруднику офиса банка, который положит их в «Коробку добра».