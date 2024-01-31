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В Иркутске построят самую большую школу площадью 34 тысячи квадратных метров

В Ленинском районе Иркутска началось строительство новой школы – она появится на улице Ярославского микрорайона Ново-Ленино. Средства на возведение выделены по нацпроекту, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Это будет самая большая школа в Иркутске. Общая площадь – более 34 тысяч квадратных метров. На данный момент на объекте идет армирование стен и колонн первого этажа, а также монтаж гидроизоляции в блоке Ж. В блоке Е монтируют опалубки и перекрытия второго этажа. На завершающем этапе находится бетонирование стен и колонн первого этажа в блоке И», – сообщил глава региона.

Работы идут по графику. Рядом со школой планируется разместить площадки для школьных мероприятий, спортивную и игровую зоны для учеников младших классов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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