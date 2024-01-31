Черемховский драмтеатр капитально отремонтировали за 42,3 млн рублей

Реконструкция Черемховского драматического театра завершилась в Иркутской области. На работы из федерального бюджета направили 42,3 млн рублей, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

«Драматический театр – одно из главных учреждений культуры Черемхово. В последние годы состояние здания не отражало внутреннего содержания – живой театральной атмосферы. Уверена, его преображение откроет новую страницу в развитии культуры и искусства города», – прокомментировала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

Фото правительства Иркутской области

В частности, проведен капремонт подвальных помещений, где изготавливают и хранят театральные декорации, реквизит и костюмы. В подвале и туалетах установили новую вентиляцию. На чердаке реконструировали аварийные перекрытия.

Фото правительства Иркутской области

Также отремонтировали лестничные пролеты и перила, установили двери из массива ясеня. В малом зрительном зале заменили потолочные перекрытия и провели внутренние отделочные работы. Обеспечена противопожарная безопасность, улучшена доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото правительства Иркутской области

Обновлен и фасад здания: теперь он бирюзовый.