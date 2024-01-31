Спортсмены-чемпионы из Иркутской области получат ежемесячные выплаты

Свыше 50 человек – 31 спортсмен и 24 тренера из Иркутской области – будут получать ежемесячные социальные выплаты в 2024 году, рассказали в региональном правительстве.

«В этом году получателями ежемесячного денежного содержания стали победители и призеры чемпионатов мира, первенств Европы и мира. Это спортсмены Иркутской области, занимающиеся вольной борьбой, гиревым спортом, тайским боксом, универсальным боем, всестилевым карате, спортивным метанием ножей», – рассказали власти.

Они добавили, что на социальные выплаты ежемесячно будет направляться более 540 тысяч рублей из областного бюджета.