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Спортсмены-чемпионы из Иркутской области получат ежемесячные выплаты

Свыше 50 человек –  31 спортсмен и 24 тренера из Иркутской области –  будут получать ежемесячные социальные выплаты в 2024 году, рассказали в региональном правительстве.

«В этом году получателями ежемесячного денежного содержания стали победители и призеры чемпионатов мира, первенств Европы и мира. Это спортсмены Иркутской области, занимающиеся вольной борьбой, гиревым спортом, тайским боксом, универсальным боем, всестилевым карате, спортивным метанием ножей», – рассказали власти.

Они добавили, что на социальные выплаты ежемесячно будет направляться более 540 тысяч рублей из областного бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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