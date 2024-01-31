Главе фирмы в Приангарье придется заплатить проценты и компенсации за долги по зарплате

Руководителя одной из компаний в Эхирит-Булагатском районе привлекли к ответственности за долги по зарплатам. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что заработная плата не выплачивалась сотрудником компании за период с июля по ноябрь 2023 года, в результате чего сформировалась задолженность на сумму более 340​ тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры деньги были возвращены людям. Вместе с тем за просрочку главе организации придется понести наказание – выплатить проценты, а также компенсации морального вреда работникам.