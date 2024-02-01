Более 1,5 млрд рублей отдали мошенникам жители Иркутской области в 2023 году

В 2023 году жители Иркутской области обратились с жалобами на кибермошенничество в Банк России 271 раз, сообщает пресс-служба ЦБ. Всего в прошедшем году жители региона отдали мошенникам более полутора миллиардов рублей.

Чаще всего жители Приангарья оспаривали факты заключения кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями и незаконного списания денег третьими лицами. Это происходит в случаях, когда мошенники с помощью схем фактически заставляют жертву оформить заем или кредит и переводят деньги на свои счета. При этом заемщика убеждают, что таким образом он избежит потерь.

Почти 100 раз люди пожаловались на факты применения против них методов социальной инженерии. Во время общения по телефону или через сообщения мошенники выводили их из эмоциального равновесия, давили и угрожали.

«Именно методы социальной инженерии преступники используют чаще всего при мошеннических схемах. Они могут пугать вас несуществующим долгом, уголовным делом или опасностью того, что на вас вот-вот кто-то оформит кредит, а вам придется его возвращать. Так они заставляют человека делать конкретные операции буквально под диктовку, хотя на самом деле все эти угрозы — обычный блеф», — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

По информации МВД, в 2023 году жители региона отдали мошенникам более полутора миллиардов рублей. В списке обманутых оказались более 5 тыс. человек. Против своих жертв преступники применяют разные схемы, в том числе обещают вернуть уже потерянные после контакта с мошенниками деньги. В МВД отмечают, что и в прошлом, и в начале 2024 года телефонные преступники часто пользуются желанием людей получить пассивный заработок.

«Сотрудники органов внутренних дел фиксируют рост мошенничеств, совершаемых под видом инвестиций. Аферисты представляются брокерами и предлагают открыть инвестиционный счет для пассивного заработка, однако на самом деле под маской дружелюбного собеседника скрывается обманщик, который похищает деньги жертвы и уговаривает ее оформить кредит», — отметил Антон Десненко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские предупреждают граждан: в случае, если вам поступил звонок с незнакомого номера и звонивший представляется сотрудником правоохранительного ведомства, государственной организации или менеджером банка, а после просит совершать финансовые операции, то самое лучшее и безопасное решение — прервать диалог и сообщить в полицию.

Кроме того, можно написать жалобу через интернет-приемную Банка России, приложив копии всех имеющихся документов. Подробнее о наиболее распространенных мошеннических схемах и методах противодействия злоумышленникам можно узнать на сайте Банка России.