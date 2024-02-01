Ожидаемый объем инвестиций в Иркутскую область по итогам 2023 года вырастет на 4,6%, до 922,2 млрд рублей. Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов. Правительство региона на сессии ЗС озвучило итоговые цифры ушедшего года.

– Сейчас еще нет многих статистических данных, по многим показателям есть только прогнозные оценки. Но можно сказать с уверенностью, что социально-экономическая ситуация в Иркутской области, несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую обстановку, остается стабильной, – сообщил губернатор Игорь Кобзев во время первой в этом году сессии Законодательного Собрания.

Глава региона уточнил, что по предварительной оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) в 2023 году ожидается на уровне 2 трлн 231 млрд рублей – рост в сопоставимых ценах составит почти 2%.

Индекс промышленного производства – на уровне 100,3% в сравнении с 2022 годом.

За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 544,4 млрд рублей, что составляет 107,9 % к аналогичному периоду прошлого года. По данному показателю Иркутская область занимает 2-е место среди регионов Сибирского федерального округа и 8-е место в России.

По итогам года ожидаемый объем инвестиций оценивается в 922,2 млрд рублей, что составляет 104,6 % к уровню 2022 года. Это связано с продолжением активной стадии реализации крупных инвестиционных проектов – таких как завод полимеров «Иркутской нефтяной компании» в Усть-Куте, Тайшетский алюминиевый завод, разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения ПАО «Газпром».