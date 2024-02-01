Число «Пятерочек» по франшизе увеличилось почти на 38%

Торговая сеть «Пятерочка» проанализировала работу франчайзинговых магазинов в 2023 году. Количество партнерских точек за прошедший год выросло на 37,5%, достигнув 326, а их общий товарооборот увеличился на 41% год к году. Площадь всех франчайзинговых магазинов приросла на 33%, до 140 тыс. кв. м.

Самыми популярными регионами для открытия франчайзинговых магазинов «Пятерочка» стали Московская область (36 точек было открыто в 2023 году), Ленинградская область (18 точек) и Мурманская область (7 точек). Кроме того, партнерские магазины в прошлом году появились в 5 новых регионах: Белгородской и Смоленской областях, а также Республиках Чувашия, Карелия и Марий Эл.

Таким образом в 2023 году сеть открыла 89 новых франчайзинговых точек (30% из них – новыми партнерами), а в текущем планирует увеличить это количество в 4 раза и запустить ещё минимум 350 объектов по франшизе.