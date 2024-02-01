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Ледовая переправа на Ольхон готова наполовину

Обычно ее открывают в первой декаде февраля. О готовности переправы в 2024 год узнали корреспонденты «Вести Иркутск».

Переправа на остров Ольхон готова на 50%. В этом году ее планируют протянуть из Куркутского залива до поселка Хужир. Длина дороги составит около 30 километров. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году открытие трассы отложили до 17 февраля из-за резкой смены погоды: январские морозы доходили до -50, а в конце месяца потеплело до -5.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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