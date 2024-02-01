Иркутская область поднялась в рейтинге качества жизни АСИ

Регион улучшил положение по 35 показателям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

По итогам 2023 года в рейтинге качества жизни в Иркутской области улучшились значения по 35 показателям. В частности, граждане высоко оценили работу и условия для развития своего дела. Помимо этого, выросла удовлетворенность получением медицинской помощи, показатель превышает средние результаты по стране.

То же самое касается и социальной защиты. Жители региона фиксируют, что улучшается ситуация с записью детей в кружки и секции. Граждане довольны качеством среднего профессионального образования, также жители высоко оценивают качество питьевой воды, поступающей в дома.

– Наша основная задача – сделать так, чтобы работа которую мы проводим в рамках Национальной социальной инициативы, инфраструктура которую создаем, была направлена исключительно на повышение качества и доступности социальных услуг населению, чтобы каждый, кто обратился за поддержкой, получил ее в кратчайшие сроки, также важно, чтобы предоставление услуг было комфортным для граждан, – сказал губернатор Игорь Кобзев.