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Социальный вычет за спорт до 19,5 тыс. рублей смогут получить россияне

В Российской Федерации увеличены лимиты для социальных налоговых вычетов, а также упрощена процедура их получения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Изменения касаются в том числе и социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги.

Граждане смогут оформить возврат 13% от максимум 150 тыс. рублей (ранее – 120 тыс. рублей), то есть до 19,5 тысяч рублей. Данные изменения применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2024 года. Вычет по новым правилам граждане смогут получить с 1 января 2025 года.

Право на социальный налоговый вычет имеет любой гражданин России, который работает и платит налог с доходов. При этом организация, в которой он получает физкультурно-оздоровительные услуги, должна входить в перечень, утвержденный Министерством спорта России.

В Иркутской области в данный перечень на 2024 год включены 12 физкультурно-спортивных организаций и 27 индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности осуществляется в области физической культуры и спорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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