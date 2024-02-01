ИНК вошла в ТОП-5 лучших работодателей ТЭК России по версии HeadHunter

Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в ТОП-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» в рейтинге HeadHunter (hh.ru).

ИНК заняла 4-е место среди лучших работодателей ТЭК России в рейтинге HeadHunter и одновременно разместилась на 64-м месте в ТОП-100 лучших работодателей России среди крупнейших компаний с численностью более 5000 сотрудников. ИНК стала единственной компанией Иркутской области, представленной в финальном списке.

Исследование hh.ru проводилось методом опросов и тестирований среди HR-специалистов, сотрудников и соискателей. Рейтинг составлялся по нескольким метрикам: это уровень развития HR-функции в компании, внешняя узнаваемость и привлекательность для соискателей, а также готовность сотрудников рекомендовать ее другим. Через опросы hh.ru определял уровень технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы.

— ИНК впервые участвовала в рейтинге и сразу получила отличный результат. Для нас это показатель, что мы двигаемся в правильном направлении: развиваем и заботимся о своих сотрудниках, готовим будущие кадры в вузах и даже в школе. Сегодня компания открыта для молодых сотрудников и опытных специалистов — и тем, и другим мы готовы предложить интересные задачи, возможности для роста, расширенный набор льгот и компенсаций, комфортные условия работы, — отметила и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

В рейтинге 2023 г. принимали участие более 2200 компаний в 17 номинациях, из них в финал прошли 1497. В ТОП-5 компаний топливно-энергетического комплекса, помимо ИНК, вошли «Газпром нефть», СИБУР, РусГидро и СУЭК.

Сегодня ИНК является одним из крупнейших и привлекательных работодателей Восточной Сибири. Компания создаёт рабочие места во всех регионах присутствия и предлагает работу в сфере нефтегазодобычи и переработки, нефтегазохимии. Особенно востребованы инженерные и рабочие кадры, а также ИТ-специалисты. В зависимости от должности и направления компания предлагает вахтовый или офисный формат работы. Выбрать подходящую вакансию и отправить резюме можно на сайте компании.

Рейтинг работодателей HeadHunter проводится с 2010 г. и сегодня является наиболее масштабным и авторитетным исследованием на рынке труда. Ежегодно в нем участвуют более 2000 компаний из разных отраслей численностью более 100 человек. Организаторы рейтинга — платформа hh.ru, крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. База соискателей hh.ru содержит более 55 млн резюме.