Бурятия первой в России рассмотрит возможность запрета на выезд за границу местных депутатов

Предложение рассмотрят 29 февраля на сессии Народного хурала Бурятии.

«В новой редакции изложен подпункт 1 статьи 15 ФЗ-114, которым предусмотрено, что решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации принимается председателем законодательного органа субъекта РФ в порядке, определяемом законодательным органом субъекта РФ», – говорится в постановлении Народного хурала.

Постановление о невыезде принимается «в течение семи рабочих дней после ознакомления депутата со сведениями особой важности». Максимальный срок ограничений – до пяти дней. На это время загранпаспорт чиновника передается в аппарат хурала.