Новости

Бурятия первой в России рассмотрит возможность запрета на выезд за границу местных депутатов

Читайте также:

Карту «Мир» теперь можно использовать как ски-пасс на горнолыжном курорте Байкала «Гора Соболиная»
1 февраля 2024
Ледовая переправа на Ольхон готова наполовину
1 февраля 2024

Предложение рассмотрят 29 февраля на сессии Народного хурала Бурятии.

«В новой редакции изложен подпункт 1 статьи 15 ФЗ-114, которым предусмотрено, что решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации принимается председателем законодательного органа субъекта РФ в порядке, определяемом законодательным органом субъекта РФ», – говорится в постановлении Народного хурала.

Постановление о невыезде принимается «в течение семи рабочих дней после ознакомления депутата со сведениями особой важности». Максимальный срок ограничений – до пяти дней. На это время загранпаспорт чиновника передается в аппарат хурала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1133)


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес