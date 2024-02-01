95 тонн золота в слитках купили россияне в 2023 году

В 2022 году показатель достиг уровня в 100 тонн. Об этом пишет «Интерфакс».

Минфин заподозрил, что вывоз золота физлицами может быть способом обойти курсовую пошлину и предложил ограничить его объемы.

«Конкретные решения по ограничению на данном этапе не приняты, потому что мы продолжаем следить за тем, что происходит: было ли это каким-то разовым всплеском или это действительно новый тренд», – рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

На данный момент спрос остается высоким, и участники рынка отмечают дефицит золотых слитков розничного размера, добавил он.

Напомним, что цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января составили 5 805,9800 руб/1 г золота и 66,0400/1 г серебра.

1 грамм золота – 5 805,9800 руб.

1 грамм серебра – 66,0400 руб.

1 грамм платины – 2 649,6499 руб.

1 грамм палладия – 2 798,9299 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1601 р. (0,16%). Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,03%). Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,5899 р. (1,40%). Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,5101 р. (2,70%).