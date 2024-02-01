Директор турфирмы в Иркутской области похитила у клиентов более миллиона рублей

В Иркутской области осуждена глава турфирмы – женщину признали виновной в присвоении свыше 1 млн рублей клиентов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что в период с 2020 по 2023 год бизнеследи присвоила более 320 тысяч рублей двоих клиентов, обратившихся в фирму за покупкой турпутевок: вина руководителя доказана.

Кроме того, в мае 2023 года ее уже осудили за совершение семи аналогичных преступлений с ущербом на сумму свыше 700 тысяч рублей.

За рецедив – два эпизода преступления – женщину приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Наказание отсрочено из-за несовершеннолетнего ребенка, который есть у подсудимой: она отправится в колонию, когда ему исполнится 14 лет.